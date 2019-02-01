Alkollü olduğu iddia edilen sürücü yanındaki yaralıları bırakıp kaçtı

Denizli’de tıra arkadan çarpan ve alkollü olduğu iddia edilen kamyon sürücüsü, yanındaki iki yaralıyı bırakıp kaçtı. Polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Ulus Kavşağı’nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 B 6945 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen M.A. yönetimindeki 03 RH 073 plakalı tıra çarptı. Alkollü olduğu iddia edilen kamyon sürücüsü kamyon içerisindeki kimliği belirlenemeyen 2 yaralıyı bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Kaza sonrası trafik bir süre kontrollü sağlandı. Polis ekipleri kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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