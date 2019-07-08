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Alkollü otobüs şoförü polisin dikkatinden kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 21:01 | Son Güncelleme

Mersin'de trafik ekiplerinin sık sık şerit değiştirmesinden şüphelenerek durdurduğu yolcu otobüsü sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi - "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatılan sürücünün, ehliyetine 6 ay el konuldu

MERSİN (AA) - Mersin'de, şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsü sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Silifke-Mut yolunda Konya istikametine giden bir otobüs firmasına ait 42 KC 445 plakalı yolcu otobüsünü, sık şerit değiştirmesinden şüphelenerek takibe aldı.

İçerisinde yolcular olmasına rağmen yolda düzgün seyretmediği gözlemlenen otobüs, polis ekiplerince durdurularak sürücüsü H.T'ye alkol testi yapıldı.

Testte 0,90 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatılırken, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Konya-Eskişehir-İstanbul güzergahında çalıştığı öğrenilen otobüsün idaresi başka bir sürücüye teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alkollü otobüs şoförü Mersin

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