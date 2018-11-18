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Alkollü Polonyalı sürücü, otomobil ve minibüse çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 17:02 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bergama ilçesinde, ters yola giren Polonyalı turistin kullandığı otomobil, önce panelvan minibüse, ardından da otomobile çarptı.

Alkollü Polonyalı sürücü, otomobil ve minibüse çarptı: 2 yaralı

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde, ters yola giren Polonyalı turistin kullandığı otomobil, önce panelvan minibüse, ardından da otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, Polonyalı sürücünün 1.80 promil alkollü olduğu belirlendi.
Polanyalı Radasson Pormak (29), beraberindeki arkadaşı Gorboz Arkadavs (30) ile Adnan Menderes Havalimanı'ndan kiraladıkları 34 BOU 444 plakalı otomobille saat 00.30 sıralarında yola çıktı. Bergama- Kınık Karayolu İvrindi Kavşağı'na geldiklerinde Pormak, ters şeride girdi. Yaklaşık 6 kilometre ters şeritten ilerleyen Pormak, Bergama - Kınık Karayolu 8'inci kilometresine geldiğinde önce karşıdan gelen 45 AK 045 palakalı panelvan minibüse yandan çarptı. Savrulan otomobil daha sonra yine karşıdan gelen Halil Çelikel yönetimindeki 35 H 2614 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Halil Çelikel ve yanında bulunan eşi Gülsüm Çelikel yaralandı. Çelikel Çifti, ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Çiftin, sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Polonyalı sürücü Pormak ve yanındaki Arkadavs, hava yastıkları sayesinde kazayı yara almadan atlattı. İki arkadaş, olay yerine gelen jandarma ekiplerine, otomobili Aliağa ilçesinde tanıştıkları adını bilmedikleri bir Türk'ün kullandığını, kazanın ardından da kaçtığını söyledi. Ancak, görgü tanıkları kaza sırasında otomobilin direksiyonunda Pormak'ın olduğunu bildirdi. Jandarma ekipleri de güzergahtaki kamera görüntülerinden otomobili Polak'ın kullandığını tespit etti. Sürücü Pormak'ın 1.80 promil, yanındaki arkadaşı Arkadavs'ın ise 1.50 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Alkollü Polonyalı sürücü, otomobil ve minibüse çarptı: 2 yaralıAlkollü Polonyalı sürücü, otomobil ve minibüse çarptı: 2 yaralı

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