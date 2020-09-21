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Alkollü şahıs 10 metreden kayalıklara düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 21:27 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta alkollü bir şahıs dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten kayalık alana düşerek yaralandı. Metrelerce yükseklikten yaralıyı yukarı çekebilmek için vatandaşlar seferber oldu.

Alkollü şahıs 10 metreden kayalıklara düştü

Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkiinde alkollü olduğu iddia edilen E.A., 10 metre yükseklikten kayalıklara düşerek yaralandı.

Düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.A., çevredeki vatandaşların ekiplere haber vermesi üzerine bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve vatandaşlar yaralıyı düştüğü yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şahıs ekipler tarafından sedye ile metrelerce taşınarak ambulansa koyuldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İlk tedavisi yapılan E.A., Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Araştırma Merkezine kaldırıldı. Tedavi alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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