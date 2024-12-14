Alkollü şahıs hiçbir uyarıyı dinlemedi: Şoförün elinden kurtulup direksiyona geçince olanlar oldu!

İddialara göre, Kadıköy'deki Akasya Alışveriş Merkezi yakınlarındaki durakta bir otobüse alkollü şekilde binen adam ortalığı birbirine kattı. Yaşanan gergin anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

“EMRAH BU OTOBÜSTE BİR TANE ... ÇOCUĞU VAR YANLIŞ YAPIYOR"

Vatandaşlar tarafından alkollü olduğu değerlendirilen şahıs otobüsün koridorinda sıkışıklığa neden olduğu gerekçesiyle uyarıldı.

Uyarılara kulak asmadan aynı yerde durmaya devam eden şahsı bu sefer de şoför uyardı. Şoförle arasında çıkan tartışma kısa süre içerisinde arbedeye dönüşünce alkollü şahıs cep telefonundan birisini arayarak “Alo Emrah bu otobüste bir tane ... çocuğu bana yanlış yapıyor” dedi.

ŞOFÖR KOLTUĞUNA GEÇİNCE...

Şoför bu konuşmayı duyduktan sonra alkollü şahsı araçtan dışarı atmaya çalıştı.

Fakat bir şekilde kurtulan şahıs aracın şoför koltuğuna geçip aracı çalıştırınca yolcular büyük panik yaşayarak araçtan dışarı kaçıştı.

Yaşanan gergin anlar bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülenirken sosyal medyada da gündem oldu.