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Alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı

15.12.2020 16:31 | Son Güncelleme:
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Burdur’da alkollü şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Burdur’da alkollü şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala başka bir genci darp eden alkollü şahıs, emniyet güçlerinin GBT sorgulaması sırasında çekim yapan gazeteciye hakaret ve tehditler savurdu.
Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala alkollü olduğu öğrenilen D.K ve Ö.O, Müze Parkı’nda F.O.V’ye hakaret ve darp etti. Darp edilen ve hakarete uğrayan F.O.V’nin şikâyetçi olması üzerine polis ekipleri D.K’yı aramaya başladı. Ekiplerin uzun arayışları sonrasında Cümbüşlü Caddesi’nde yakalan D.K, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Basın Mensubunu tehdit etti
Ayakta durmakta zorlanan D.K, emniyet güçlerinin GBT sorgusu sırasında çekim yapan gazeteciye ‘Bak canını yakarım. Ama seni bulurum birader. diyerek tehdit ve hakaretler savurdu. Alkollü şahsın, polis ekiplerine ‘Şunu bir kere dövebilir miyim’ diye sorduğu kameralara yansıdı.
Alkollü şahsın, karakola götürülmek üzere ekip arabasına bindirildiği sırada olay yerine başka bir alkollü şahıs da bağırarak geldi. Polis ekiplerinin ‘Ne bağırıyorsun’ demesi üzerine ‘Sen niye bağırıyorsun ağabey’ diye cevap veren Ö.O’nun yakalanmadan 1 saat önce D.K ile beraber F.O.V’yi darp ettiği öğrenildi.
F.O.V’nin şikayetçi olması üzerine karakola götürülen alkollü şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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