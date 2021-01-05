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Alkollü şahıs polislere zor anlar yaşattı

05.01.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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Alkollü şahıs polislere zor anlar yaşattı

Zonguldak’ta alkolün de etkisiyle kendine zarar veren şahıs, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Zonguldak’ta alkolün de etkisiyle kendine zarar veren şahıs, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Şahıs ambulansa güçlükle bindirilebildi.
Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bir kişinin yere düşüp kendine zarar verdiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve bekçiler, aşırı alkollü olduğu belirlenen vatandaşa müdahale etti. Çevreye de zarar veren vatandaş, olay yerine gelen ambulansa bindirilmek istendi. Ancak ambulansa binmekte direnen Metin G. isimli vatandaş, bindirildiği ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Alkollü şahıs polislere zor anlar yaşattı

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