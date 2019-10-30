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Alkollü şahıs teleferik şantiyesine ateş açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 12:23 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Sapanca ilçesine yapılacak olan teleferik şantiyesine alkollü bir şüpheli tarafından 7 el ateş açıldı.

Alkollü şahıs teleferik şantiyesine ateş açtı

Sakarya’nın Sapanca ilçesine yapılacak olan teleferik şantiyesine alkollü bir şüpheli tarafından 7 el ateş açıldı. Şüphelinin ateş açtığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün sabah saat 06.54 sıralarında meydana geldi. Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi’nde yapımına başlanan teleferik projesi alanına bir araçla gelen alkollü şahıs aracından inerek şantiye korkuluklarına 7 el ateş etti. Yaşanan konu sonrasında olay yerinden hızla uzaklaşan şahsı yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Olay yerinde inceleme başlatan ekipler olayı gerçekleştirenin Ö.L.Ş. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan şahıs gözaltına alınırken şahsa kamu davası açılacağı öğrenildi.
Öte yandan, yaşanan olay anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın araçtan inerek şantiyenin korkuluklarına ateş açtığı anlar ve daha sonrasında olay yerinden hızla uzaklaşması yer alıyor.

Alkollü şahıs teleferik şantiyesine ateş açtı

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