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Alkollü şahıs yanlışlıkla kendisini vurdu

08.12.2020 00:27 | Son Güncelleme:
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Uşak’ta alkollü bir şahıs, silahını beline koymak isterken yanlışlıkla kendisini vurdu.

Uşak’ta alkollü bir şahıs, silahını beline koymak isterken yanlışlıkla kendisini vurdu. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Uşak merkezde 2.Şeker Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre Z.Ç. (29) alkol içtiği sırada ruhsatsız silahını beline koymak istersen silah ateşlendi. Z.Ç., yanlışlıkla kendisini bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme çalışmalarında bulundu. Ayrıca yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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