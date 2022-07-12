Alkollü şahıslar çevreyi rahatsız etti! Kendilerini uyaran polislere saldırdılar, linçten yine polis kurtardı

Olay, akşam saatlerinde Mağaralı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları öne sürülen 3 kişi çevreyi rahatsız edince, devriye görevinde bulunan polis ekibi şüphelilerin yanına geldi. Polisler, uyarıda bulunduğu kişilerin saldırısına uğradı. Polis memurlarına saldırıldığını gören çevredeki vatandaşlar, 3 kişiyi linç etmeye kalkıştı.

Olay yerindeki polislerin destek istemesiyle bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Adrese gelen ekipler, vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. İsimleri öğrenilemeyen 3 kişi, saldırdıkları polisler tarafından linç edilmekten kurtarılarak, polis merkezine götürüldü.

Olayda 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis tedavisi için hastaneye götürülürken, emniyetteki işlemleri devam eden 3 kişinin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

(DHA)

