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Alkollü şahıslar çevreyi rahatsız etti! Kendilerini uyaran polislere saldırdılar, linçten yine polis kurtardı

12.07.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay Kahramanmaraş'ta yaşandı. Alkollü oldukları ve çevreyi rahatsız ettikleri öne sürülen 3 kişi kendilerini uyaran polis memurlarına saldırdı. Saldırganlar vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Öfkeli kalabalığın linç etmek istediği saldırganları yine polis memurları kurtardı. Olayda 1 polis hafif şekilde yaralandı.

Alkollü şahıslar çevreyi rahatsız etti! Kendilerini uyaran polislere saldırdılar, linçten yine polis kurtardı

Olay, akşam saatlerinde Mağaralı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları öne sürülen 3 kişi çevreyi rahatsız edince, devriye görevinde bulunan polis ekibi şüphelilerin yanına geldi. Polisler, uyarıda bulunduğu kişilerin saldırısına uğradı. Polis memurlarına saldırıldığını gören çevredeki vatandaşlar, 3 kişiyi linç etmeye kalkıştı.

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Olay yerindeki polislerin destek istemesiyle bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Adrese gelen ekipler, vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. İsimleri öğrenilemeyen 3 kişi, saldırdıkları polisler tarafından linç edilmekten kurtarılarak, polis merkezine götürüldü.

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Olayda 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis tedavisi için hastaneye götürülürken, emniyetteki işlemleri devam eden 3 kişinin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Kahramanmaraş
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