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Alkollü şahıslar polise zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 13:21 | Son Güncelleme

Samsun’da silah bulunduğu ihbarı üzerine durdurulan araçtaki 4 alkollü şahıs ortalığı karıştırdı.

Samsun’da silah bulunduğu ihbarı üzerine durdurulan araçtaki 4 alkollü şahıs ortalığı karıştırdı. Polis ekiplerine mukavemette bulunan, çevreye hakaret ve tehditler savuran şahıslar gözaltına alındı.
Olay, Atakum ilçesi Ömürevleri Kavşağı’nda dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bir araçta silah bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından durdurulan araçta bulunan 4 şahıs polise direnerek, hakaret ve tehditler savurdu. Alkolmetreyi üflemek istemeyen şahıslar, “Biz vatan haini miyiz, FETÖ’cü müyüz" diye tepki gösterdi. Bir şahıs aracın yan aynasını kırarak yola fırlattı. Kendi aralarında da kavga eden şahıslar, olayı görüntüleyen muhabirin de üzerine yürüdü. Şahıslardan biri ise, “Beni savcı, herkes tanıyor sen çek” şeklinde basın mensubunu tehdit etti. Polis ekipleri tarafından olaya müdahale etmek üzere takviye ekip istendi. Çevreye verilen rahatsızlık ve polise yapılan mukavemet nedeniyle 4 şahıs gözaltına alındı. Şahıslara maske takmamaktan işlem yapılırken, sürücüye ise alkollü araç kullanmak ve ehliyet bulunmaması nedeniyle ceza kesildi. Araç bağlanarak çekiciyle götürüldü.

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