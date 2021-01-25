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  4. Alkollü şahısların araçta eğlencesi kaza ile noktalandı: 1 yaralı

Alkollü şahısların araçta eğlencesi kaza ile noktalandı: 1 yaralı

25.01.2021 22:55 | Son Güncelleme:
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Ataşehir’de alkollü oldukları iddia edilen 4 kişinin bulunduğu otomobil refüje çıkarak kaza yaptı.

Ataşehir’de alkollü oldukları iddia edilen 4 kişinin bulunduğu otomobil refüje çıkarak kaza yaptı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, diğer 3 kişi olay yerinden kaçtı.
Kaza, saat 20.45 sıralarında Ataşehir Dudullu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre içinde alkol alıp eğlenen 2 yabancı uyruklu şahıs ile 2 kadının bulunduğu 33 Hyundai marka AAZ 398 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Araç trafik lambası ve elektrik direklerine çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yabancı uyruklu bir kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan yabancı uyruklu kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle diğer erkek ile 1’i yabancı uyruklu 2 kadın olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri kaza yapan araç üzerinde inceleme yaparak, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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