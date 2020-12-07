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Alkollü şahıstan başörtülü kadına çirkin saldırı

07.12.2020 14:06 | Son Güncelleme:
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Edirne’de alkollü şahıs market alışverişine giden başörtülü genç kadına "Edirne’de bu şekilde gelemezsin" dedikten sonra küfürler savurmaya devam etti.İstanbul’da yaşayan ancak akraba ziyareti için Edirne’ye gelen 24 yaşındaki Gülsüm Ş., gittiği market alışverişinden dönerken aynı binada bulunan Raşit Özdemir’in sözlü saldırısına uğradı.

Edirne’de alkollü şahıs market alışverişine giden başörtülü genç kadına "Edirne’de bu şekilde gelemezsin" dedikten sonra küfürler savurmaya devam etti.
İstanbul’da yaşayan ancak akraba ziyareti için Edirne’ye gelen 24 yaşındaki Gülsüm Ş., gittiği market alışverişinden dönerken aynı binada bulunan Raşit Özdemir’in sözlü saldırısına uğradı. Evinin balkonunda bir yandan rakı içtiği bir diğer yandan da genç kadına küfürler savurduğu iddia edilen Özdemir hakkında genç kadın ve Edirne’de bulunan akrabaları Edirne Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek suç duyurusunda bulundu.
Genç kadın ifadesinde, şüpheli Özdemir’in kendisine "Hepiniz buradan Orta Doğu’ya gideceksiniz, Orta Doğu zihniyeti taşıyorsunuz bu şekilde burada yaşayamazsınız. Ben sizi görmek istemiyorum. Türban bana batıyor, ben türbanlı görmek istemiyorum. Tüm türban takanların Allah belasını versin. Ben rakımı içmeye devam edeceğim beni kısıtlayamazsınız. Sen türbanla burada gezemezsin. Hepiniz anlayacaksınız Mustafa Kemal Atatürk’ü" diyerek kendisine sözlü saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti.
Genç kadın Gülsüm Ş.’nin eniştesi avukat Tarık Hatipler de şüpheli Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu. Hatipler karakolda verdiği ifadesinde, tartışmayı öğrendiğinde şüpheli Özdemir’in yanına gidip konuştuğunu belirtti. Özdemir’in kendisine "Türban takanların Allah belasını versin, Arap zihniyetini yaşatmayacağız" dediğini iddia eden Hatipler ifadesinde Özdemir’in kendisine şu sözleri söylediğini belirtti:
"Ben türbana karşıyım, tüm türban takanların Allah belasını versin. Benim özgürlüğümü kısıtlayamazsınız. Bu Arap zihniyetini yaşatmayacağız. Gidin nereye şikayet ediyorsanız edin. Türban bana batıyor, kesinlikle türban takanlara saygı duymuyorum."
Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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