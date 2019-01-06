Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve...

Olay, Zonguldak'ta Uzunmehmet Mahallesi'nde meydana geldi.

DÜŞEREK YARALANDI

İ.İ., iddiaya göre aldığı alkolün etkisiyle düşerek yaralandı. İ.İ., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polise direnerek ambulansa binmek istemedi.

POLİSİN ELİNİ TUTTU

İ.İ.’yi bir polis memuru ikna etti. Ambulansa binen İ.İ. polis memurunun elini tutarak "Beni bırakma ağabey" dedi, kendisiyle hastaneye gelmesini istedi. Polis memuru da İ.İ.´nin isteği üzerine ambulansa bindi. Özel hastanede tedaviye alınan İ.İ.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





