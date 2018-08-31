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Alkollü şoför: Şimdi ben meşhur mu olacağım

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 10:24 | Son Güncelleme

BURDUR'da alkollü Yaşar Yıldırım'ın (48) kullandığı TIR, kontrolden çıkıp yatağına devrildi.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da alkollü Yaşar Yıldırım'ın (48) kullandığı TIR, kontrolden çıkıp yatağına devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan Yıldırım, "Şimdi ben meşhur mu olacağım" dedi. Kaza, saat 03.30 sıralarında Manastır kavşağında meydana geldi. Isparta'dan Denizli'nin Acıpayam ilçesine giden Yaşar Yıldırım yönetimindeki 20 KS 264 plakalı TIR, kontrolden çıkarak refüje çarptı, ardından da karşı şeride geçerek dere yatağına devrildi. Yıldırım, kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın 1.99 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazaya önüne çıkan yolcu otobüsünün yol açtığını iddia eden Yıldırım, "Meşhur mu olacağım ben şimdi Allah aşkına. Resmen yolcu otobüsü önümü kesti" dedi. Yaşar Yıldırım'ın ehliyetine 6 ay süreyle el koyan polis, alkol ve hız ihlalinden 1490 lira para cezası uyguladı. Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı karayolunda ulaşım, TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

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Alkollü şoför: Şimdi ben meşhur mu olacağımAlkollü şoför: Şimdi ben meşhur mu olacağım
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