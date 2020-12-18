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  4. Alkollü sürücü 2 araca çarpıp sulama kanalına düştü: 1 yaralı

Alkollü sürücü 2 araca çarpıp sulama kanalına düştü: 1 yaralı

18.12.2020 23:43 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 2 araca çarpan alkollü sürücünün kullandığı otomobil sulama kanalına düştü, kazada sürücü yaralandı.Olay, İnönü Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 2 araca çarpan alkollü sürücünün kullandığı otomobil sulama kanalına düştü, kazada sürücü yaralandı.
Olay, İnönü Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Fatih Y. (40) yönetiminde seyreden 35 AD 7264 plakalı otomobil karşı istikamette seyreden Cemal Ö. idaresindeki 35 PCC 53 plakalı araca çarparak olay yerinden kaçtı. Kaçan araç Kemalpaşa Küme Evleri mevkiinde, Kemalpaşa-Örnekköy yolu üzerinde seyreden Hasan K.’nın kullandığı 35 KS 100 plakalı lüks otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 35 AD 7264 plakalı otomobil yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Yüksek promil alkollü olduğu tespit edilen Fatih Y. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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