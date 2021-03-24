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Alkollü sürücü 3 araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı

24.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Hendek ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen 3 araca arkadan çarpan alkollü araç sürücüsü kaza sonrasında aracı bırakarak kaçtı.Kaza, Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen 3 araca arkadan çarpan alkollü araç sürücüsü kaza sonrasında aracı bırakarak kaçtı.
Kaza, Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen 54 BF 233 plakalı araç sürücü M.B., trafik ışıklarında bekleyen 3 araca çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında sürücü aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Kazaya sebebiyet vererek evine kaçtığı öğrenilen alkollü sürücü sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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