HABER

Alkollü sürücü 3 kişinin yaralandığı kazayı canlı yayınlamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 21:26 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden olan alkollü sürücünün kaza anını sosyal medya üzerinden canlı yayınladığı ortaya çıktı.Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden olan alkollü sürücünün kaza anını sosyal medya üzerinden canlı yayınladığı ortaya çıktı.
Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinden Serdivan istikametine doğru seyir halinde olan ve orta derecede alkol tespit edilen T.T. idaresindeki 34 RG 9072 plakalı otomobil, aynı istikamette sağ şeritte seyir eden 34 BJY 441 plakalı otomobile çarpmış, çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ters dönmüştü. Çarpışma sonucunda ise yol kenarında park halinde bulunan 54 B 2925 plakalı otomobil ile 41 DD 313 plakalı otomobil de kazadan etkilenmişti. Toplamda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. 34 RG 9072 plakalı otomobilin alkollü olduğu tespit edilen sürücüsü T.T., kaza anını sosyal medyadan canlı yayın yaparken saniye saniye kayıt altına aldı. Görüntülerde sürücünün müzik eşliğinde ilerlediği bulvarda önündeki araca hızla çarpması yer alıyor.

Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor
Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurduAnkara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu
KDK, Asya Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olduKDK, Asya Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı

Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı

İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu

Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu

Manisa’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

Manisa'da soba faciası! Biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'de alışveriş mağazasına silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Şoke eden ayrıntılar! Çocuklara bunu yaptırdı

Şoke eden ayrıntılar! Çocuklara bunu yaptırdı

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Eğer buralar teröristlerden temizlenmezse harekatı başlatacağız

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip, 'Bu öldü, bunu alın' dediler!

Bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip, 'Bu öldü, bunu alın' dediler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.