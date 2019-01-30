Alkollü sürücü aracını polislerin üzerine sürdü

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA) Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak aracını polis ekiplerinin üzerine süren sürücü yaşanan kovalamanın ardından yakalandı. Olay gece saatlerinde Akçakoca'da meydana geldi. Engin T. idaresindeki 81 EM 608 plakalı otomobiliyle yolda zikzak yaparak ilerlerken polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Otomobilini polis ekiplerinin üzerine süren sürücü, aracıyla Düzce istikametine ilerledi. Polis aracı takibe alarak Düzce Çoban kavşağında aracın önünü keserek durdurdu. Engin T. polis ekiplerine, Ben alkollüyüm ve şu an beni yakaladınız. Ama bu böyle olmaz. diyerek bağırdı. Polis, Engin T. ve yanındaki kız arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı. Gözaltına alınan Engin T. muayenesi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülürken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.F

