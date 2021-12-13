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  4. Alkollü sürücü aracıyla çorbacıya daldı! Ortalık savaş alanına döndü

Alkollü sürücü aracıyla çorbacıya daldı! Ortalık savaş alanına döndü

13.12.2021 02:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece’de alkollü olduğu öğrenilen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yan tarafta bulunan çorbacı restoran ve börekçi salonuna daldı. Bu sırada dışarıda bulunan iki mahalle bekçisi de hafif yaralandı. Savaş alanına dönen restoran ve börekçi salonun da büyük oranda madde hasar oluştu.

Alkollü sürücü aracıyla çorbacıya daldı! Ortalık savaş alanına döndü

Olay saat 22.45’te Büyükçekmece Fatih Mahallesi E-5 Karayolu yanında bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre idaresindeki 34 HR 3210 plakalı otomobil 2,03 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan tarafta bulunan börekçi salonu ve restorana daldı. Bu esnada dışarıda yemek yiyen iki mahalle bekçisi de yaralandı. Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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İKİ BEKÇİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralının iki mahalle bekçisini ambulans ile hastaneye götürdü. İki mahalle bekçisinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Börekçi salonu ve restoranda ise büyük hasar meydana geldi. Ön salonda bulunan masaların ile sandalyelerin kırıldığı görülürken iki mekanında camlarının kırıldığı görüldü. İki mekanda büyük oranda maddi hasarın oluştu.

Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Büyükçekmece
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