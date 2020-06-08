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  4. Alkollü sürücü baltayı taşa vurdu! 70 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı

Alkollü sürücü baltayı taşa vurdu! 70 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 12:01 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrol noktasındaki polis araçlarına çarparak kaçan Mehmet Can M. (20), ekiplerin takibiyle 70 kilometre sonra durduruldu. Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine süresiz el konulurken 4 bin 477 lira ceza uygulandı.

Kulu ilçesinde kontrol noktasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak, ekip otosuna çarpıp kaçan otomobilin sürücüsü, 70 kilometre sonra kent merkezi yakınlarında polis ekipleri tarafından durduruldu. Sürücü Mehmet Can M.’nin yapılan kontrolde 0.57 promil alkollü olduğu belirlendi. Mehmet Can M.'ye alkollü araç kullanmak, ‘dur’ ikazına uymamak, makas atmak ve abartı egzoz takmak suçlarından toplamda 4 bin 477 lira ceza kesildi. Ayrıca Mehmet Can M.’nin ehliyetine süresiz el konulurken, otomobili ise trafikten men edildi.

DHA

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