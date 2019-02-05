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Alkollü sürücü bariyerlere daldı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 02:31 | Son Güncelleme

Hatay’da alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü bariyerlere daldı, kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.Olay, merkez ilçe Antakya’nın Kavaslı altgeçidinde meydana geldi.

Hatay’da alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü bariyerlere daldı, kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Olay, merkez ilçe Antakya’nın Kavaslı altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen SL NC 35 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere daldı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası, trafik ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Hatay Büyükşehir Belediyesi temizlik personelleri de otomobilden dökülen yağ ve yakıtın başka kazalara sebebiyet vermemesi için temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Altgeçit, kullanılamaz hale gelen otomobilin çekiciyle kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Alkollü sürücü bariyerlere daldı: 2 yaralı

Alkollü sürücü bariyerlere daldı: 2 yaralı

Alkollü sürücü bariyerlere daldı: 2 yaralı

Alkollü sürücü bariyerlere daldı: 2 yaralı

Alkollü sürücü bariyerlere daldı: 2 yaralı

Alkollü sürücü bariyerlere daldı: 2 yaralı

Alkollü sürücü bariyerlere daldı: 2 yaralı

Alkollü sürücü bariyerlere daldı: 2 yaralı

Alkollü sürücü bariyerlere daldı: 2 yaralı

Alkollü sürücü bariyerlere daldı: 2 yaralı

Alkollü sürücü bariyerlere daldı: 2 yaralı

Alkollü sürücü bariyerlere daldı: 2 yaralı

Alkollü sürücü bariyerlere daldı: 2 yaralı

Alkollü sürücü bariyerlere daldı: 2 yaralı

Alkollü sürücü bariyerlere daldı: 2 yaralı
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