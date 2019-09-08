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Alkollü sürücü bir çocuğun hayatını kaybettiği kazayı canlı yayınlamış

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 13:27 | Son Güncelleme

Aksaray’da araç kullanırken sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan alkollü sürücünün canlı yayındayken çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.Kaza, 28 Ağustos tarihinde saat 19.30 sıralarında Alpaslan Türkeş Bulvarı ile Acem Bulvarı kavşağında meydana geldi.

Alkollü sürücü bir çocuğun hayatını kaybettiği kazayı canlı yayınlamış

Aksaray’da araç kullanırken sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan alkollü sürücünün canlı yayındayken çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.
Kaza, 28 Ağustos tarihinde saat 19.30 sıralarında Alpaslan Türkeş Bulvarı ile Acem Bulvarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü araç kullanan Ahmet C. (30) idaresindeki 68 BB 972 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi istikametine seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bisikletiyle giden 13 yaşındaki Recep Bıyık’a çarptı. Aşırı hız nedeniyle durmayan otomobil daha sonra ağaca, ardından kaldırımı aşarak önce park halindeki bir otomobile, daha sonra da kuaför dükkanının merdivenlerine çarparak durabildi. Araç durduğu sırada ilk vurduğu bisikletli çocuk otomobilin üstüne düştü. Kazada Recep Bıyık ile otomobil sürücüsü Ahmet C. ve yanında bulunan Adem C. (35) yaralandı. Kazanın ardından yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yoğun bakım servisine alınan 13 yaşındaki Recep Bıyık 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Canlı yayın yaparken ölümlü kazayı çekti
Kaldırıldığı hastanede yapılan muayenede 123 promil alkollü olduğu belirlenen Ahmet C.’nin aracıyla seyir halindeyken sosyal medya hesabında canlı yayın yaptığı belirlendi. Canlı yayın sırasında sürücünün bisikletli çocuğa çarptığı kaza anını da kaydettiği ortaya çıktı. Hastanede tedavisi yapılan sürücü Ahmet C., daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Yaşanan kazayı anlatan kuaför işletmecisi Hakan Çevik (38), “Biz içeride tıraş yapıyorduk. Bu sırada bir gürültü duyduk. Gürültüyü duyunca biz dışarıya çıkmaya çalıştık. Dışarıya çıkacağımız esnada arabanın dükkana doğru merdivenlere vurarak orada kaldı. Buralarda demirler falan vardı. Demirleri parçalayarak geldi. Şurada yatan bir çocuk vardı. Otomobilin o çocuğa vurduğunu öğrendim. Burada da bir park halinde araba vardı, ona da vuruyor” dedi.

Alkollü sürücü bir çocuğun hayatını kaybettiği kazayı canlı yayınlamış

Alkollü sürücü bir çocuğun hayatını kaybettiği kazayı canlı yayınlamış

Alkollü sürücü bir çocuğun hayatını kaybettiği kazayı canlı yayınlamış

Alkollü sürücü bir çocuğun hayatını kaybettiği kazayı canlı yayınlamış

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