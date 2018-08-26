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Alkollü sürücü ceza yedi, yanındaki arkadaşı alkol komasına girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 21:48 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, ihbar üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü Günay Ö., 2.33 promil alkollü çıktı.

Alkollü sürücü ceza yedi, yanındaki arkadaşı alkol komasına girdi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, ihbar üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü Günay Ö., 2.33 promil alkollü çıktı. Sürücünün arkadaşı ise girdiği alkol koması nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki sahil bandı üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, alkollü sürücü ihbarı üzerine 67 AK 278 plakalı otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü Günay Ö.’nün yapılan kontrolünde 2.33 promil alkollü olduğu belirlendi. Karakola gitmek istemeyen Günay Ö., polislere uzun süre direndi. Bu sırada otomobilde bulunan ve aldığı alkolün etkisi ile komaya giren Uğur K. için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen ambulansa alınan Uğur K., Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uğur K.’nın belinde bulunan ruhsatsız tabancaya da el konuldu.
Otomobil sürücüsü Günay Ö. polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Günay Ö.’nün ehliyetine el konulduğu ve yaklaşık 7 bin TL ceza kesildiği öğrenildi. Otomobil ise trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

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Alkollü sürücü ceza yedi, yanındaki arkadaşı alkol komasına girdiAlkollü sürücü ceza yedi, yanındaki arkadaşı alkol komasına girdi

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