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Alkollü sürücü ceza yemeye dünden razı! "Sıkıntı yok" diyerek polisin koluna girdi

03.12.2024 23:39
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Aksaray’da alkollü direksiyon başına geçen sürücü park halindeki bir otomobile çarptı. Olay yerine gelen ekiplere, “Sıkıntı yok, her şeye kabulüm” diyen sürücü, polisin koluna girerek ceza işlemlerini yapmaya gitti.

Alkollü sürücü ceza yemeye dünden razı! "Sıkıntı yok" diyerek polisin koluna girdi

Kaza, Taşpazar Mahallesi Şehit Teymen Yalçın Sevindi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra aracıyla trafiğe çıkan Y.B. (42), Ebulfeyz Elçibey Caddesinden Şehit Teymen Yalçın Sevindi Caddesi girdiğinde virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı.

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"BEN VURDUM ABİ KABULÜM HER ŞEYE"

Çarpmanın etkisiyle Tofaş otomobil yolda yan dönüp yolu kapatırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri öncelikle yolda güvenlik önlemi aldı. Bu sırada polis memurlarının yanına gelen Y.B. kazayı kendisinin yaptığını belirterek, “Ben vurdum abi, kabulüm her şeye, sıkıntı yok. Ben zaten kabulüm” dedi.

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POLİSİN KOLUNA GİRİP CEZA YEMEYE GİTTİ

Polis ekiplerine uzun süre dil döken Y.B. daha sonra polis memurunun koluna girerek ceza işlemlerine gitti. Polis otosu başına gelen Y.B.’nin yapılan alkol muayenesinde 2.02 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Polis aracına bindirilen sürücü sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
polis Aksaray
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