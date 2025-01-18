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Alkollü sürücü cipiyle toprağa daldı... Polisi görünce telefonu çıkartıp kayda almaya başladı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.01.2025 11:17
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Bursa'da alkollü araç kullanan sürücü, kaza sonrası polisleri görünce cep telefonuyla kazayı kaydetmeye başladı! Yoldaki altyapı çalışmasına tepki gösteren İsmail U., 0.79 promil alkollü çıkarken, hem alkollü araç kullanmaktan hem de ehliyetsiz sürüşten toplam 27 bin 896 TL ceza aldı.

Alkollü sürücü cipiyle toprağa daldı... Polisi görünce telefonu çıkartıp kayda almaya başladı!

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde saat 00.00 sıralarında meydana gelen kazada, 47 yaşındaki İsmail U. kaza yaptı. 16 BCH 696 plakalı cipiyle seyir halindeyken, altyapı çalışmasının olduğu alandaki toprak birikintisine çarptı.

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POLİSİ GÖRÜNCE KAMERAYI ÇIKARDI

Aracı toprağa saplanan sürücü, olay yerine sevk edilen polisleri görünce, cep telefonu çıkarıp kaza yerini kameraya kaydetmeye başladı. Yoldaki altyapı çalışmasında bölgede uyarı levhalarının olmamasına tepki gösteren sürücü, kendisini savunmaya çalıştı.

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ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan testte sürücünün 0.79 promil alkollü olduğunu tespit edildi. Alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 18 bin 628 TL cezai işlem uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araç ise çekici yardımıyla saplandığı toprak birikintisinden kurtarıldı.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Toprak Bursa kaza
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