HABER

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 08:17 | Son Güncelleme

Zeytinburnu D-100 Karayolu Edirne istikametinde makas atarak ilerleyen alkollü sürücü önce bariyerlere ardından lüks bir cipe çarparak durabildi. Kazada iki kişi yaralandı. Alkol promil testine tabi tutulan sürücünün 151 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

Kaza sabah saat 06.45 sıralarında Tozkoparan Mevki D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen Hüseyin Taşdelen idaresindeki araç, makas atması sonucu önce bariyerlere ardından da Serhat Cansız idaresindeki cipe çarptı. Çarpma sebebiyle lüks otomobilin içinde bulunan iki kadında yaralandı.

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sebebiyle Edirne istikametinde ise trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya sebebiyet verdiği öğrenilen Hüseyin Taşdelen trafik polislerinin alkol testine tabi tutuldu. Alkol testinde 151 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücüye yasal işlem yapılması için polis merkezine götürüldü.

AW808847_02

"AYNADAN GÖRDÜM, MAKAS ATA ATA GELDİ"

Kazaya karışan cip sürücüsü Serhat Cansız ise yaşadığı kazayı şu şekilde anlattı:

“E-5’ten basmış, sol şeritten Atatürk Havalimanı'na gidiyordum. Arkadaş, aynadan gördüğüm üzere makas ata ata geldi. Kendini toparlayamadı, daha doğrusu aracını. Yanında da iki bayan vardı. Bariyere girdim. Daha doğrusu önce bana sonra bariyere vurdu. Beraber sürüklendik buraya geldik. Bayağı hızlıydı. Zaten o yüzden toparlayamadı. Altında son model Mercedes var. Geldi önüme düştü, zaten birbirimizle sürüklendik buraya geldik. Yani ikisi de pert oldu. Ben tek kişiydim. Atatürk Havalimanı'na eğitime gidiyordum. Yanında bayan vardı iki tane. Yaralandı bir tanesi bir tanesinin her yeri kan içinde kaldı. Biri ağır yaralandı. Yerden kalkamadı. Ağzından kan geliyordu. Bilmiyordum durumunu hastaneye gönderdik.

AW808847_03

Kaza sonrası iki sürücü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir süre boyunca trafik yoğunluğunun oluştuğu Edirne istikameti araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

AW808847_04

Kaynak: İHA

PARTNERJennifer Lopez ikonik elbisesiyle 19 yıl sonra yenidenJennifer Lopez ikonik elbisesiyle 19 yıl sonra yeniden
Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdiAlkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi
8'inci kattan düşen İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti8'inci kattan düşen İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alkollü sürücü Zeytinburnu

En Çok Okunan Haberler

İngilizce öğretmeninin korkunç ölümü!

İngilizce öğretmeninin korkunç ölümü!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Şoke eden iddia! Konser için istediği ücret...

Şoke eden iddia! Konser için istediği ücret...

Erdoğan'dan ABD'de önemli mesajlar!

Erdoğan'dan ABD'de önemli mesajlar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.