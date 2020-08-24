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  4. Alkollü sürücü dehşet saçtı! 2 yaya ve 3 araca çarptı

Alkollü sürücü dehşet saçtı! 2 yaya ve 3 araca çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2020 23:23 | Son Güncelleme

Adana’da alkollü sürücü önce 2 yayaya, ardından da park halindeki 3 araca çarptı. Yaralı vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Alkollü sürücü dehşet saçtı! 2 yaya ve 3 araca çarptı

Edinilen bilgiye göre, kaza Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78142. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. (25) yönetimindeki 01 KY 238 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce sokak üzerinde yürüyen Hasan ve Sevim Şimşek çiftine, ardından da üç otomobile çarparak durabildi.

4 ARAÇTA BÜYÜK MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kazayı çevredeki vatandaşların görmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken, alkollü olduğu öğrenilen aracın sürücüsü gözaltına alındı. Çevredeki binalarda yaşayan vatandaşlar büyük şaşkınlıkla kaza mahalline inerken, 4 araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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