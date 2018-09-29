Alkollü sürücü dehşet saçtı: Dayı beni duyuyor musun?

Kaza, Seyhan İlçesi Cevat Yurdakul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cansın Noyan Sensalıver (28) kullandığı 01 BIZ 96 plakalı hafif ticari aracı ile önünde seyreden plakası olmayan Murtaza Öncü’nün (48) kullandığı elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Öncü çarpanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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Kaza yerinde bulunan bir vatandaş, yerde kanlar içerisinde yatan Murtaza Öncü’nün bilincini kaybetmemesi için elinde geleni yaptı. Ambulans gelene kadar ismi öğrenilmeyen vatandaş Öncü’ye, "Dayı beni duyuyor musun, bana bak. Sakin ol ambulans geliyor. Dayı sakin ol sıkma kendini" dedi.