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Alkollü sürücü dehşet saçtı! Önce kaçtı, sonra taksiyle hastaneye geldi

05.09.2021 03:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda polis kontrolünden kaçan alkollü sürücü yönetimindeki otomobil, başka bir araçla çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaya olarak kaçan yaralı ve alkollü sürücü, ticari taksiyle hastaneye geldi. Sürücüye 4 bin 665 TL cezai işlem uygulandı ve gözaltına alındı.

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Önce kaçtı, sonra taksiyle hastaneye geldi

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Cuma mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde uygulama yaptılar. Uygulamada bir otomobili durduran ekipler sürücü Osman G.(25)’nin alkol ölçümünü yaptılar. 1.3 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü Osman G. aracına binerek gaza bastı.

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KAÇARKEN BİR OTOMOBİLE ÇARPTI

Polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla kaçan sürücü, Osmaniye mahallesi İstiklal caddesi üzerinde harekete geçen sürücü Şevket Bilal(35) yönetimindeki otomobile çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu otomobildeki yolcu Ali Muhittin(35) yaralandı. Kaza sonucu alkollü sürücü araçtan inip yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı yolcu olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ACİLE GELDİ

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, ticari taksiyle İnegöl Devlet Hastanesine gelerek tedavi altına alındı. Tedavinin ardından sürücü gözaltına alındı.

Sürücünün 6 ay ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan 1339 TL, dur ihtarına uymama 314 TL, kırmızı ışık ihlali 314 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL TL cezai işlem uygulandı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa İnegöl
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