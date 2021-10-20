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  4. Alkollü sürücü dehşet saçtı! Yol kenarındaki gence böyle çarptı

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Yol kenarındaki gence böyle çarptı

20.10.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer'de alkollü sürücü, evine yürüyen 17 yaşındaki gence çarptı. Genç, çarpmanın etkisiyle yaralandı. Ekiplerin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Yol kenarındaki gence böyle çarptı

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 00.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin sürücüsü Fırat E., yolun kenarından arkadaşlarıyla evine doğru giden 17 yaşındaki Hüseyin Efe Ekşi'ye sür'atli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileriye fırlayan Ekşi, Fırat E. tarafından yaralı olarak hastaneye götürüldü. Polis ekipleri Fırat E.’yi ifadesini almak üzere gözaltına aldı. Emniyete getirilen şahsın 2.38 promil alkollü olduğu öğrenildi.

"GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM"

Kazayı ufak sıyrıklarla anlatan Hüseyin Efe Ekşi, “Marketten çıktım eve doğru yürüyorum arkadan gelen arabayı fark etmedim. Ne olduğunu hatırlamıyorum bilinç kaybı yaşadım, gözümü hastanede açtım” dedi.

Hüseyin Efe Ekşi’nin babası Savaş Ekşi ise, “Kazayı ben gördüm, gördüğümde benim oğlan olduğunu bilmiyordum olay yerine gittiğinde öğrendim Efe’nin olduğunu. Arkadaş’ta alkollüymüş, çocuğumuz biraz kötü ama inşallah iyi olacak. Alkollü bir şekilde araç kullanmayalım lütfen” şeklinde konuştu. Öte yandan kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer İstanbul
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