Alkollü sürücü dehşeti! Işıklarda 6 aracı birden biçti

Kaza, saat 01.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen panelvan minibüs, trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada araç ile ticari takside bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede kazaya sebep olan aracın sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

IŞIKLARDA 6 ARACI BİÇTİ

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde beyaz panelvan minibüsün trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarptığı görülüyor.

İHA

