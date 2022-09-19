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Alkollü sürücü dehşeti! Olay yerinde hayatını kaybetti

19.09.2022 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da alkollü bir sürücü dehşet saçtı. 7 araca ve 1 bisikletliye çarparak yoluna devam eden sürücü, kazayı fark eden polis ekipleri tarafından durdurulması üzerine “Ne oldu abi, niye durdurdunuz?” diye tepki gösterdi. Kazada bisiklet sürücüsü Tercan Akdoğan olay yerinde hayatını kaybetti.

Alkollü sürücü dehşeti! Olay yerinde hayatını kaybetti

Konya'da alkollü bir sürücü, otomobil 7 araca ve 1 bisikletliye çarparak yoluna devam etti. Bisiklet sürücüsü Tercan Akdoğan olay yerinde hayatını kaybederken alkollü sürücünün kazayı fark eden polis ekiplerine “Ne oldu abi, niye durdurdunuz?” diye tepki gösterdiği öğrenildi.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi, Feritpaşa Mahallesi, Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kunduracılar istikametinden Nalçacı istikametine seyir halinde olan Yusuf Ü. idaresindeki otomobil, cadde üzerinde park halindeki 4 araca, ardından aynı yönde seyir halinde olan 44 yaşındaki Tercan Akdoğan’ın kullandığı bisiklete, ardından 3 araca çarptı. Kazayı bir olaya giden Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli ekipler fark ederek, aracı yaklaşık 1 kilometre ileride durdurdu. Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bisiklet sürücüsü Tercan Akdoğan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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“NE OLDU ABİ, NİYE DURDURDUNUZ?"

Gözaltına alınan sürücü Yusuf Ü’nün 1.27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kendini durduran ekiplere “Ne oldu abi, niye durdurdunuz?” diye tepki verdiği öğrenilen alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçta ve olay yerinde yapılan incelemenin ardından kazada hayatını kaybeden Tercan Akdoğan’ın cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Konya kaza
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