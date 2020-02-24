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Alkollü sürücü devriye gezen polis otosuna çarptı, polisler ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 04:11 | Son Güncelleme

Aydın’da gece yarısı alkollü bir sürücünün kullandığı araç, devriye gezen polis aracına çarptı. Kaza sonucu ekip aracındaki polisler ölümden döndü. Ambulansla hastaneye kaldırılan polislerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, üzerinde kimlik bulunmayan ve aşırı alkollü olduğu tespit edilen sürücü kimlik tespiti için polis merkezine götürüldü.

Olay gece saat 01:30 sıralarında Aydın-İzmir Bulvarı Ağız ve Diş Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İncirliova istikametinden Efeler istikametine seyir halinde olan plakalı lüks otomobil, Aydın-İzmir bulvarı üzerinde devriye gezmekte olan Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil polis ekip otosuna hızla çarptı.

EKİP OTOSU 40 METRE FIRLADI

Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 40 metre fırlayan polis ekip otosunda görevli polisleri, telsizden 155 polis merkezine anons ederek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri ve 112 Acil Servis ambulansı ekip otosundaki polisleri hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan polislerin durumlarının iyi olduğu öğrendildi.

LÜKS ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kazadan sonra hem polis ekip otosu hem de polis otosuna çarpan lüks otomobil hurdaya dönerken, polisler otomobil sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alkol metreye üfleyen ve isminin L.T. olduğu öğrenilen sürücü alkollü çıkınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın trafik kazası

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