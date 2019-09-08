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Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 05:57 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde otomobili ile takla atan alkollü şahıs, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.Kaza, saat 04.15’te Gaziemir-Karabağlar istikameti Yeşillik Caddesi’nde meydana geldi.

Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde otomobili ile takla atan alkollü şahıs, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Kaza, saat 04.15’te Gaziemir-Karabağlar istikameti Yeşillik Caddesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen 35 DGV 29 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Ö. (36) seyir halindeyken telefonunu koltuğun altına düşürdü. Telefonu bulmakla uğraşan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refuj taşına çarparak takla attı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan alkollü sürücü rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Çekiciye yardım etti

Kaza nedeniyle olay yerinde polis tarafından güvenlik önlemi alınırken, takla atan otomobili yerinden kaldırmak için çekici çağrıldı. Kaza bölgesine gelen çekici, halatlar ile otomobili doğrultmak isterken, vatandaşlar ve otomobil sürücüsü çekiciye yardım etti. Sürücüsünün takla atan aracını doğrultmaya çalışması diğer vatandaşlar tarafından gülümsenerek karşılandı.

Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı

Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı

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