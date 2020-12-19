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  4. Alkollü sürücü "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarpıp kaçtı

Alkollü sürücü "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarpıp kaçtı

19.12.2020 00:31 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüsü, otomobiliyle polise çarpıp kaçtı.

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüsü, otomobiliyle polise çarpıp kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan polisin ayak bileğinde kırık olduğu öğrenildi.
Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki uygulama noktasında 06 BZA 605 plakalı otomobil sürücüsü Hamdi B., polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp polis memuru Turgut Abay’a çarpıp kaçtı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’nde kaldırılan Abay’ın sol ayak bileğinde kırık olduğu belirtildi.
Sanayi Mahallesi’nde otomobilini bırakıp kaçan sürücü ve yolcu konumunda bulunan bir kişi, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi Cumhuriyet Karakoluna götürülerek adli ve idari işlem başlatıldı. Sürücü Hamdi B’nin 1.25 promil alkollü olduğu öğrenildi. Otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü. Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasına da uymayan iki kişiye 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulanması için tutanak tutuldu.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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