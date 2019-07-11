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Alkollü sürücü ehliyeti için dakikalarca dil döktü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

Eskişehir’de alkollü araç kullanan sürücü ehliyetine el konulmaması için çarptığı otomobilin sürücünün polis çağırmamasına yönelik yaptığı ikna çabaları telefon kamerası ile kayda alındı.Alına bilgiye göre, Çankaya mahallesi Kıbrıs caddesi üzerinde alkollü araç kullandığı iddia edilen M.G.

Alkollü sürücü ehliyeti için dakikalarca dil döktü

Eskişehir’de alkollü araç kullanan sürücü ehliyetine el konulmaması için çarptığı otomobilin sürücünün polis çağırmamasına yönelik yaptığı ikna çabaları telefon kamerası ile kayda alındı.
Alına bilgiye göre, Çankaya mahallesi Kıbrıs caddesi üzerinde alkollü araç kullandığı iddia edilen M.G. (40), karşı yönden gelen bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilinden inen sürücü M.G.’in, çarptığı otomobil sürücüsünü ikna çabaları bir vatandaş tarafında telefon kamerasıyla kayda alındı. Alkollü olduğu için ehliyetine el konulmasından korkan sürücü M.G., dakikalarca karşı aracın sürücüsüne ‘Ben sanayiciyim, arabanı yaptırırım. Yarın sabah gel arabayı çek servise arabanı ben yaptırırım” diyerek polis çağırmaması için ikna etmeye çalıştı. Ancak kısa süre sonra olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Ekipleri tarafından yapıla alkol kontrolünde sürücünün 309 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine el konulan sürücüye ayrıca idari para cezası da uygulandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Alkollü sürücü ehliyeti için dakikalarca dil döktü

Alkollü sürücü ehliyeti için dakikalarca dil döktü

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