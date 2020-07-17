HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Alkollü sürücü ehliyetini vermeyen arkadaşını öldürdü

Alkollü sürücü ehliyetini vermeyen arkadaşını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2020 10:21 | Son Güncelleme

Adana’da alkollü araç kullanırken kaza yapan bir kişi, ehliyetini vermek istemeyen arkadaşının kahvehanesini basıp silahla öldürdü.

Alkollü sürücü ehliyetini vermeyen arkadaşını öldürdü

Edinilen bilgiye göre, olay 15 Temmuz Çarşamba günü gece Çukurova ilçesi Kışla Mahallesi 4377 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Engin S. (26) alkollü araç kullanırken Menekşe Mahallesi civarında kaza yaptı. Genç adam telefonla arkadaşı Emrah Gülçiçek’i (29) arayıp "Kaza yaptım alkollüyüm senin ehliyetini kullanabilir miyim" dedi. Ancak Gülçiçek bunu kabul etmedi. Bu nedenle iki arkadaş arasında tartışma çıktı.

Akşam saatlerinde yanına tabanca alan Engin S., Emrah Gülçiçek’e oturduğu kahvede ateş ederek kaçtı.

Karnından vurulan Emrah Gülçiçek, olay yerinde yaşamını yitirirken Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, yaralama, tehdit, uyuşturucu, hakaret ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunan Engin S.’yi gerçekleştirildiği operasyonda yakaladı. Sorgusu tamamlanan katil zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bir de annesini görün! Bir de annesini görün!
Araştırmalar başladı! İzmir depremin tarihini belirleyeceklerAraştırmalar başladı! İzmir depremin tarihini belirleyecekler
Alabaylar Çetesi kimdir? Alabaylar Çetesi kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Tarkan Survivor Nisa'yı takipten çıkardı!

Tarkan Survivor Nisa'yı takipten çıkardı!

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Mahalle savaş alanına döndü! Yaklaşık 60 kişi birbirine girdi

Mahalle savaş alanına döndü! Yaklaşık 60 kişi birbirine girdi

TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi

TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gelecekteki kızı için otostopla dünyayı geziyor

Otostop çekip, pijamayla dünyayı geziyor

Araştırmalar başladı! İzmir depremin tarihini belirleyecekler

Araştırmalar başladı! İzmir depremin tarihini belirleyecekler

Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü

Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü

Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşının doğum gününü hastane önünde kutladı

Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşına böyle sürpriz yaptı

Seyir halindeyken alev alev yandı

Seyir halindeyken alev alev yandı

Ataşehir'de korkutan yangın

Ataşehir'de korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.