Alkollü sürücü faciaya neden oluyordu

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Bozyazı ilçesinde, 1.93 promil alkollü olduğu belirlenen H.U., 1 kişinin öldüğü kazaya müdahale eden kalabalığa çarpmaya ramak kala aracını durdurabildi. Kalabalık, araçtan indirdiği H.U.'yu linç etmek istedi.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında D-400 karayolu Bozyazı ilçesi Çubukkoyağı Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'den Antalya yönüne giden Kerim Şeker (32) yönetimindeki 33 LD 396 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdil Boru'ya (70) çarptı. Boru'nun yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu, ambulans çağrıldı. Abdil Boru, vatandaşlar tarafından gelen ambulansa taşınırken, bu sırada H.U. (45), kalabalığı son anda fark edip, yönetimindeki araçla sert bir fren yaptı.
Kalabalık, sürücü H.U.'yu araçtan indirip, linç etmeye kalkıştı. Darp edilen H.U., kalabalık içindeki bazı kişiler tarafından uzaklaştırıldı.
O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.
Yapılan ölçümde 1.93 promil alkollü olduğu belirlenen H.U. ile kazaya karışan diğer sürücü gözaltına alınırken, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Boru, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
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