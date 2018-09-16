HABER

Alkollü sürücü faciaya neden oluyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde, 1.93 promil alkollü olduğu belirlenen H.U., 1 kişinin öldüğü kazaya müdahale eden kalabalığa çarpmaya ramak kala aracını durdurabildi. Kalabalık, araçtan indirdiği H.U.'yu linç etmek istedi.

Alkollü sürücü faciaya neden oluyordu

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Bozyazı ilçesinde, 1.93 promil alkollü olduğu belirlenen H.U., 1 kişinin öldüğü kazaya müdahale eden kalabalığa çarpmaya ramak kala aracını durdurabildi. Kalabalık, araçtan indirdiği H.U.'yu linç etmek istedi.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında D-400 karayolu Bozyazı ilçesi Çubukkoyağı Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'den Antalya yönüne giden Kerim Şeker (32) yönetimindeki 33 LD 396 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdil Boru'ya (70) çarptı. Boru'nun yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu, ambulans çağrıldı. Abdil Boru, vatandaşlar tarafından gelen ambulansa taşınırken, bu sırada H.U. (45), kalabalığı son anda fark edip, yönetimindeki araçla sert bir fren yaptı.
Kalabalık, sürücü H.U.'yu araçtan indirip, linç etmeye kalkıştı. Darp edilen H.U., kalabalık içindeki bazı kişiler tarafından uzaklaştırıldı.
O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.
Yapılan ölçümde 1.93 promil alkollü olduğu belirlenen H.U. ile kazaya karışan diğer sürücü gözaltına alınırken, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Boru, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

Alkollü sürücü faciaya neden oluyorduAlkollü sürücü faciaya neden oluyorduAlkollü sürücü faciaya neden oluyorduAlkollü sürücü faciaya neden oluyordu

PARTNERVahşi yaşamın komik canlılarıVahşi yaşamın komik canlıları
Evde uyuşturucu aldığı öne sürülen genç, ölü bulunduEvde uyuşturucu aldığı öne sürülen genç, ölü bulundu
Bursa'da, bir derede daha toplu balık ölümüBursa'da, bir derede daha toplu balık ölümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu test sosyal medyayı salladı

Bu test sosyal medyayı salladı

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı

Deve kuşu yumurtasının boşu 100 liradan satılıyor

Deve kuşu yumurtasının boşu 100 liradan satılıyor

Fenomen adamın sıra dışı tasarımı

Fenomen adamın sıra dışı tasarımı

Katil kim? Sosyal medya bunu konuşuyor

Katil kim? Sosyal medya bunu konuşuyor

İstanbul Kadıköy'de akbil dehşeti! Halk otobüsünün camlarını kırdı...

İstanbul Kadıköy'de akbil dehşeti! Halk otobüsünün camlarını kırdı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.