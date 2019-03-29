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Alkollü sürücü, hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 15:51 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin alkollü sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi 38'inci Sokak'ta meydana geldi. Tamer B. (53) yönetimindeki 46 AAP 961 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 46 PP 661 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada sürücü Tamir B. hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Gürültü üzerine sokağa çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Tamer B., ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Tamer B.'nin yapılan kontrolde 2.91 promil alkollü olduğu belirlendi.

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