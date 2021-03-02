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Alkollü sürücü ışıkta bekleyen otomobile çarptı

02.03.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Antalya’da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan aracın sürücüsü 2.93 promil alkollü çıktı.

Antalya’da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan aracın sürücüsü 2.93 promil alkollü çıktı. Bin 993 TL para cezası uygulanan alkollü sürücünün sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.
Kaza, Manavgat ilçesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Bulut idaresindeki 07 ADZ 194 plakalı ticari araç, kırmızı ışıklarda bekleyen Mehtap Ulusoy’un kullandığı 42 FCR 89 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hareket eden otomobil, refüj bordürüne çarparak durabildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Mehtap Ulusoy, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trafik ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde 2.93 promil alkollü olduğu belirlenen ticari araç sürücüsü İsmail Bulut, sağlık ekiplerinin tedavi talebini kabul etmezken, yapılan işlemlerin ardından Şelale Polis Karakoluna götürüldü.

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