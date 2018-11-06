Alkollü sürücü kaçarken sivil polis otosuna çarptı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü sivil polis otosuna çarptı, ardından da polislere belinde bulunan palayı gösterdi. Olay gece saatlerinde Düzce şehir merkezinde Palacı Ahmet Sokak üzerinde meydana geldi. Cavit Kahraman idaresindeki 81 AN 189 plakalı otomobilin yolda zigzag çizerek seyrettiğini fark eden polis ekipleri, aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Otomobil, Palacı Ahmet Sokak üzerinde sivil polis ekiplerine denk geldi. Otomobil sürücüsü, sivil polis ekiplerinin polis olduğunu anlamayınca otomobili üzerlerine sürdü. Polis memuru H.Ö. idaresindeki 81 DM 016 plakalı sivil polis otosuna çarpan sürücü daha sonra çöp kovasına çarparak durdu. Kendisine doğru gelen sivil polislere belinde bulunan palayı gösteren Cavit Kahraman, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı Yapılan alkol kontrolünde 2.51 promil alkollü olduğu anlaşılan Cavit Kahraman, polis aracının arkasına bindirilmeye çalışılırken sigara içmek için araçtan inmeye çalıştı. Polis ekiplerinin izin vermemesi üzerine kısa süreli polise direnen Kahraman, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.



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