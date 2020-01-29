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Alkollü sürücü, kaçmak istediği polis aracına çarpıp yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:17 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da kavgaya karıştığı iddiasıyla aranan E.A.,  kullandığı otomobil ile kaçmak isterken kendisini takip eden polis aracına çarptı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da kavgaya karıştığı iddiasıyla aranan E.A., kullandığı otomobil ile kaçmak isterken kendisini takip eden polis aracına çarptı. Bir polisin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan E.A., 1.21 promil alkollü çıktı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşandı. İkbal Sokak üzerinde kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Kavgaya karışan E.A.’nın 43 AAF 871 plakalı otomobil ile kaçtığı tespit edildi. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, kaçan aracı görüp, ‘dur’ ihtarında bulundu. Şüpheli E.A. ise kullandığı otomobil ile kaçmaya çalışırken polis aracına çarptı. Bir polisin yaralandığı kazanın ardında şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.1.21 promil alkollü olduğu belirlenen E.A., polis merkezine götürüldü.
Kazada yaralanan polis memuru ise ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

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