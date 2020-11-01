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Alkollü sürücü kaza yaptı, ehliyeti kaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 02:13 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kendinden geçen alkollü sürücü, kullandığı otomobil ile refüje çıktı.Kaza, akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Hacı Leman Camii kavşağında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kendinden geçen alkollü sürücü, kullandığı otomobil ile refüje çıktı.
Kaza, akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Hacı Leman Camii kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu tespit edilen Mustafa S. yönetimindeki 59 SK 016 plakalı otomobil, şehir merkezi istikametine seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüje çarptı.

Ehliyetine el konuldu
Kazayı yara almadan atlatan sürücü Mustafa S. gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde sürücünün 156 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine el konulan sürücüye para cezası kesilirken, araç içerisinde içki şişesine rastlandı.

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