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Alkollü sürücü kaza yaptı, ehliyetine el koyma kararı 2036'ya uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 12:16 | Son Güncelleme

ISPARTA'da trafik ışığında bekleyen araçlara çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Ş., yaralandı. 3.24 promil alkollü olduğu tespit edilen, daha önce de 4 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıkan sürücüye cezai işlem uygulanırken, ehliyetine el koyma kararı 2036 yılına uzatıldı.

Alkollü sürücü kaza yaptı, ehliyetine el koyma kararı 2036'ya uzatıldı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da trafik ışığında bekleyen araçlara çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Ş., yaralandı. 3.24 promil alkollü olduğu tespit edilen, daha önce de 4 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıkan sürücüye cezai işlem uygulanırken, ehliyetine el koyma kararı 2036 yılına uzatıldı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Vatan Mahallesi Mustafa Kazak Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Ş. yönetimindeki 32 NL 951 plakalı otomobil, trafik ışığında bekleyen H.Ç. yönetimindeki 34 PKF 76 plakalı ve A.G. yönetimindeki 32 FU 640 plakalı otomobillere çarptı. Kazada sürücü Ahmet Ş. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Ahmet Ş., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazaya neden olan otomobilin sürücü koltuğunun altında alkollü içecek kutuları bulan polis, inceleme başlattı. Sürücü Ahmet Ş.'nin yapılan alkol muayenesinde 3.24 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Yapılan sorgusunda Ahmet Ş.'nin ehliyetine daha önce 4 kez 'alkollü şekilde araç kullanmak' nedeniyle 2031 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı. Alkollü sürücüye cezai işlem uygulanırken, ehliyetine el konma kararı 5 yıl daha uzatıldı. Kaza yaptığı otomobili ise yediemin deposuna çekildi.

FOTOĞRAFLI

Alkollü sürücü kaza yaptı, ehliyetine el koyma kararı 2036'ya uzatıldı

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