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Alkollü sürücü, kazanın ardından arkadaşıyla yer değiştirmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 11:17 | Son Güncelleme

BURSA’da alkollü halde kaza yaptığı otomobilini beraberindeki arkadaşının kullandığını söyleyen sürücünün yalanını, mobese kameraları ortaya çıkardı.

Alkollü sürücü, kazanın ardından arkadaşıyla yer değiştirmiş

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- BURSA’da alkollü halde kaza yaptığı otomobilini beraberindeki arkadaşının kullandığını söyleyen sürücünün yalanını, mobese kameraları ortaya çıkardı. Şüphe üzerine mobese görüntülerini inceleyen polis, alkollü sürücünün kazanın ardından yolcu koltuğuna geçerek direksiyon başına arkadaşını oturttuğunu tespit etti. 1.44 promil alkollü olan sürücünün ehliyetine el konulup, para cezası kesildi, adli işlem başlatıldı.
Osmangazi ilçesi Odunluk Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan olay şöyle meydana geldi; Uğur Y. alkollü halde kullandığı 16 RG 932 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından yolcu koltuğuna geçen Uğur Y. olay yerine gelen polis ekiplerine otomobili beraberinde bulunan ve alkol almayan arkadaşı İslam İ.'nin kullandığını söyledi. Ancak polis, 2 arkadaşın hareketlerinden şüphelendi ve gerçek sürücüyü tespit etmek için mobese merkezinden yardım istedi. Mobese kameralarında yapılan inceleme sonunda da kazanın ardından sürücülerin yer değiştirdiği ortaya çıktı.
1.44 promil alkollü çıkan Uğur Y.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurak, 800 TL para cezası kesildi. Otomobil trafikten men edildi. Ayrıca Uğur Y. hakkında 'Memura yalan beyan vermek' suçundan adli işlem başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Alkollü sürücü, kazanın ardından arkadaşıyla yer değiştirmişAlkollü sürücü, kazanın ardından arkadaşıyla yer değiştirmişAlkollü sürücü, kazanın ardından arkadaşıyla yer değiştirmişAlkollü sürücü, kazanın ardından arkadaşıyla yer değiştirmiş

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