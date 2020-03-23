Alkollü sürücü, kazanın ardından kendisini tedavi eden sağlık görevlisini darp etti

Kaza, saat 23.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Kıran Mahallesinden İnegöl’e seyir halinde olan S.B.Ş. (23) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre yuvarlanan araç, demir yığını haline dönüştü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü S.B.Ş., kendi imkanıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri ile İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye görevlileri, araçta sıkışan yaralıları kurtardıktan sonra halat yardımı ile karayoluna çıkardı. Sağlık ekipleri burada ilk müdahaleyi yaptı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ SAĞLIK PERSONELİNE SALDIRDI

Bu arada kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü S.B.Ş., kendisine tedavi etmeye çalışan sağlık Coşkun Ç.'ye (37) saldırarak darp etti. Polisler tarafından etkisiz hale getirilen ve yapılan testte 250 promil alkollü olduğu belirlenen S.B.Ş. ile kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.