HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alkollü sürücü kırmızı ışıkta geçip tankere çarptı

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta geçip tankere çarptı

30.12.2020 20:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kırmızı ışıktan geçen alkollü sürücü yakıt tankerine çarptı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kırmızı ışıktan geçen alkollü sürücü yakıt tankerine çarptı. Yakıt tankerinin boş olması faciayı önledi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Nüfus Müdürlüğü Kavşağı’nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Koru Mahallesine bağlanan tali yoldan Antalya Mersin D400 Karayoluna doğru seyir halinde olan M.Y.S. (65) idaresindeki 07 UM 574 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçerek Alanya istikametinden gelen 07 UK 701 plakalı yakıt tankerine çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 07 UM 574 plakalı otomobil kendi etrafında dönerek durabildi. Yakıt tankerinin boş olması ise faciayı önledi.
Kaza nedeniyle Alanya-Mersin Karayolu bir süre tek taraflı trafiğe kapatıldı. Otomobil sürücüsü M.Y.S.’ye olay yerine gelen polis ekipleri alkol testi yaptı. Otomobil sürücüsü M.Y.S.’nin alkollü olduğu ortaya anlaşıldı.
Hurdaya dönen 07 UM 574 plakalı otomobil çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi
Bakan Koca son durumu açıkladıBakan Koca son durumu açıkladı
1072 işçi alımı sonuçları belli oldu!1072 işçi alımı sonuçları belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

Yemen'de havalimanı terminalinde patlama!

Yemen'de havalimanı terminalinde patlama!

Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı! Maskesi olay oldu

Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı! Maskesi olay oldu

Şişli'de hareketli anlar: Hemşire rehin alındı

Şişli'de hareketli anlar: Hemşire rehin alındı

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Diyarbakır'da AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı

Diyarbakır'da AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı

Muğla'da korkunç olay! Eve gelen yakınları acı gerçekle yüzleşti

Muğla'da korkunç olay! Eve gelen yakınları acı gerçekle yüzleşti

30 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Kobani olayları soruşturmasında flaş gelişme: Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame

Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame

Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

Lütfi Elvan öncülüğünde 6 bakanın katılımıyla 'ekonomi ve reform toplantısı' yapıldı

Lütfi Elvan öncülüğünde 6 bakanın katılımıyla toplantı yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.