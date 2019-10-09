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Alkollü sürücü, köprü korkuluklarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 12:52 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Kınık ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobil köprü korkuluklarına çarptı.

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobil köprü korkuluklarına çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki kadın ile 1 çocuk yaralandı.

Kınık çıkışındaki bir müzikholde Şükrü Pınar (30) ve kadın arkadaşı Sibel Cengiz (36) alkol alıp eğlendi. Daha sonra evden Sibel Cengiz'in oğlu Efe Kaan Cengiz'i (6) de alan ikili, saat 03.00 sıralarında Şükrü Pınar yönetimindeki 35 BP 255 plakalı otomobille ilçe merkezine doğru yola çıktı. Otomobil, Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Karadere Köprüsü üzerine geldiğinde kontrolden çıkarak korkuluklara çarptı. Kazada, Sibel Cengiz yaşamını yitirdi, çarpmanın şiddetiyle kemeri takılı olmadığı için yola fırlayan sürücü Pınar ile Efe Kaan Cengiz ise ağır yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulansla Kınık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak sürücü Pınar da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Efe Kaan Cengiz ise buradaki ilk müdahalenin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

2 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Şükrü Pınar ile Sibel Cengiz'in cansız bedenleri, Kınık Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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