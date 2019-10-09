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Alkollü sürücü, köprü korkuluklarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 18:45 | Son Güncelleme

SÜRÜCÜ TOPRAĞA VERİLDİ İzmir'in Kınık ilçesinde, alkollü olarak kullandığı otomobilin kontrolden çıkması sonucu yaşamını yitiren Şükrü Pınar'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ağabeyi İlkay Pınar tarafından alındı.

SÜRÜCÜ TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Kınık ilçesinde, alkollü olarak kullandığı otomobilin kontrolden çıkması sonucu yaşamını yitiren Şükrü Pınar'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ağabeyi İlkay Pınar tarafından alındı. İZSU Kınık Şube Şefliği'nde çalışan Pınar'ın cenazesi ilk olarak Kınık Osmaniye Mahallesi, Çınar Sokak'taki evinin önüne getirilip, helallik alındı. Cenaze evin önüne geldiğinde yakınlarının gözyaşları sel oldu. Pınar'ın cenazesi ikindide Osmaniye Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene Pınar'ın yakınları, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Pınar'ın ilçe mezarlığına götürülen cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kazada, Pınar'ın aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, köprünün demir korkuluklarına çarptığı belirlendi.

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)

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